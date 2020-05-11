Стали известны результаты масштабной спецоперации по изъятию древностей

Лидия Мартынова

Полицейская служба ЕС Европол опубликовала результаты крупных международных спецопераций, которые проходили осенью 2019 в 103 странах. Целью расследований была ликвидация международных сетей незаконной торговли предметами искусства и антиквариата.

В итоге сотрудники из разных правоохранительных структур, в том числе из Интерпола и Всемирной таможенной организации, изъяли 19 тысяч таких предметов, арестовали 101 подозреваемого и дополнительно начали еще 300 расследований.

В основном злоумышленники воровали произведения искусства из музеев, а также занимались мародерством, разоряя памятники архитектуры в пострадавших от войны странах.

© Фото : InterpolПредметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации1 из 4Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации© Фото : Interpol© Фото : InterpolПредметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации2 из 4Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации© Фото : Interpol© Фото : InterpolПредметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации3 из 4Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации© Фото : Interpol© Фото : InterpolПредметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации4 из 4Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации© Фото : Interpol1 из 4Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации© Фото : Interpol2 из 4Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации© Фото : Interpol3 из 4Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации© Фото : Interpol4 из 4Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации© Фото : Interpol

В Аргентине конфисковали 2500 древних монет, а в Латвии — еще 1375. В Афганистане таможенники изъяли около тысячи культурных объектов, которые злоумышленники пытались отправить в Стамбул (Турция).

В Интерполе рассказали, что особое внимание в ходе расследований уделяли мониторингу онлайн-площадок. Через неделю такого "кибер-патрулирования" итальянские карабинеры собрали информацию о грабителях и изъяли у них почти девять тысяч предметов искусства, которые они хотели продать в Сети.

В Европоле заявили, что правоохранительным органам всего мира необходимо бороться с незаконной торговлей древностями и произведениями искусствами, так как кража артефактов часто связана и с другими видами преступной деятельности.





"Организованная преступность имеет много направлений. И торговля предметами культурного наследия — одно из них. И это не гламурный бизнес, которым управляют харизматичные джентльмены, а целые международные криминальные сети. Поэтому невозможно смотреть на кражу ценных предметов отдельно от борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Мы знаем, что в это все вовлечены одни и те же группировки", — прокомментировала Кэтрин де Болле, исполнительный директор Европола.