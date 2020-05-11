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Стали известны результаты масштабной спецоперации по изъятию древностей

Стали известны результаты масштабной спецоперации по изъятию древностей
РИА Новости. Полицейская служба ЕС Европол опубликовала результаты крупных международных спецопераций, которые проходили осенью 2019 в 103 странах. Целью расследований была ликвидация международных сетей незаконной торговли предметами искусства и антиквариата.

В итоге сотрудники из разных правоохранительных структур, в том числе из Интерпола и Всемирной таможенной организации, изъяли 19 тысяч таких предметов, арестовали 101 подозреваемого и дополнительно начали еще 300 расследований.

В основном злоумышленники воровали произведения искусства из музеев, а также занимались мародерством, разоряя памятники архитектуры в пострадавших от войны странах.


© Фото : InterpolПредметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
1 из 4Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации© Фото : Interpol© Фото : InterpolПредметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
2 из 4Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации© Фото : Interpol© Фото : InterpolПредметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
3 из 4Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации© Фото : Interpol© Фото : InterpolПредметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
4 из 4Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации© Фото : Interpol1 из 4Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации© Фото : Interpol2 из 4Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации© Фото : Interpol3 из 4Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации© Фото : Interpol4 из 4Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации© Фото : Interpol

В Аргентине конфисковали 2500 древних монет, а в Латвии — еще 1375. В Афганистане таможенники изъяли около тысячи культурных объектов, которые злоумышленники пытались отправить в Стамбул (Турция).


В Интерполе рассказали, что особое внимание в ходе расследований уделяли мониторингу онлайн-площадок. Через неделю такого "кибер-патрулирования" итальянские карабинеры собрали информацию о грабителях и изъяли у них почти девять тысяч предметов искусства, которые они хотели продать в Сети.

В Европоле заявили, что правоохранительным органам всего мира необходимо бороться с незаконной торговлей древностями и произведениями искусствами, так как кража артефактов часто связана и с другими видами преступной деятельности.


"Организованная преступность имеет много направлений. И торговля предметами культурного наследия — одно из них. И это не гламурный бизнес, которым управляют харизматичные джентльмены, а целые международные криминальные сети. Поэтому невозможно смотреть на кражу ценных предметов отдельно от борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Мы знаем, что в это все вовлечены одни и те же группировки", — прокомментировала Кэтрин де Болле, исполнительный директор Европола.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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