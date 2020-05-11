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Стало известно об отсутствии документов у сгоревшего в Подмосковье хосписа

Стало известно об отсутствии документов у сгоревшего в Подмосковье хосписаФото: МЧС

Подмосковный хоспис «Второй дом», где в результате пожара погибли девять человек, не имел разрешительных документов на работу. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе главы Красногорского района.

Представитель властей пояснил, что по документам там зарегистрирован обычный жилой дом, и ни о каком хосписе речь не шла. Теперь, отметил он, в руководстве района намерены разобраться в ситуации.

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Как сообщила «Ленте.ру» представитель областного управления СК Ольга Врадий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пожар начался в ночь на понедельник, 11 мая, в пансионате «Второй дом» в Красногорске. Погибли 10 человек. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Вечером 9 мая в лечебном здании «коронавирусной» Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого произошел пожар. Возгорание началось в палате на первом этаже шестиэтажного здания. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В результате происшествия погиб один пациент, который находился в отделении реанимации, еще трое пострадали. Согласно предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность в аппарате ИВЛ.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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