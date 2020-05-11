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Страны Евросоюза предупредили о второй волне распространения коронавируса

Страны Евросоюза предупредили о второй волне распространения коронавирусаФото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Страны Европейского союза предупредили о возможном начале второй волны распространения коронавируса и призвали готовиться к такому развитию событий. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК), передает ТАСС в понедельник, 11 мая.

«В соответствии с результатами последней оценки рисков, страны-члены должны готовиться ко второй волне», — сообщил собеседник агентства.

Ранее глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер предрек вторую и третью волны коронавируса. По словам специалиста, инфекция будет распространяться до тех пор, пока ей не переболеют от 60 до 70 процентов населения.

Всего в мире коронавирусом заражены 4,1 миллиона человек. Прирост заразившихся за последние сутки составил 78,1 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 282 719 пациентов.

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По материалам: lenta.ru

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