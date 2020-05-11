Сувениры — к неудаче: какие вещи лучше не привозить с собой из путешествий

Вадим Карасев

Каждый человек, который отправляется за границу, хочет оставить себе что-то на память. Это нормальное желание, но некоторые предметы могут быть опасными, поэтому их лучше не привозить к себе домой.

Энергетика дома очень сильно влияет на человека. Мы находимся в родных стенах огромное количество времени, спим, отдыхаем. Если энергетические потоки нарушены, можно забыть о полноценном отдыхе и хорошем настроении.

Части животных

Всё, что было связано с живой природой, должно оставаться на природе. По той же причине не стоит привозить рога животных, шкуры. Даже ракушки — это частичка когда-то жившего ранее живого существа, поэтому их лучше не нести домой.

Ракушки с моря — это довольно частый способ оставить что-то себе на память с поездки на море. Они представляют собой частицу стихии Воды, но ее негативную часть, достаточно тяжелую. Из-за этого безобидный на первый взгляд предмет может сделать вас медлительными и вялыми.

Непонятные куклы

Многие люди любят покупать в других странах различного рода безделушки, связанные с другой культурой. Особое внимание стоит уделять куклам, потому что они могут быть крайне опасными. Если у куклы нет четко прорисованных черт лица, то она, скорее всего, не опасна, хотя такой риск все равно остается.

Если вам предлагают купить такой талисман на удачу, то не стоит этого делать, каким бы красивым и безобидным он вам ни казался. Вы не знаете, что за человек его продает и с какой целью он это делает, поэтому лучше не подвергать риску себя и своих близких.

Портреты неизвестных людей

Эти вещи пропитаны чужой энергией. Более того, если вы не знаете, кто на картине, есть риск купить образ неприятного или злого человека. Если вы не хотите, чтобы вас по ночам донимали тревожные мысли и ощущение того, что кто-то находится в комнате, лучше не привозить с собой никаких портретов.

Исключение может составлять портрет известного человека, хотя и в этом случае эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не совершать необдуманных поступков. Портреты часто портят ауру в доме, так что это не лучший сувенир.

Любые вещи магического характера

Что точно не стоит тащить к себе домой из других стран, так это странные магические предметы, которые гиды или местные жители описывали как талисманы удачи. Если вы на сто процентов не уверены в том, что перед вами действительно амулет на счастье, который никем и никогда не использовался или не был заговорен на негатив, то лучше его не брать в руки, не говоря уже о том, чтобы привести его домой.

Вы можете набрать себе вещей-вампиров или что-то такое, что сделает вашу жизнь хуже. Лучше не рисковать, а просто поинтересоваться историей этих вещей и культурой местных жителей. Особенно опасными в таком плане странами можно считать страны восточной Азии.

Старые вещи

Такие вещи представляют собой большую опасность для настроения людей, проживающих под одной крышей, и для их взаимоотношений. Также старые вещи порой очень сильно портят энергетику, приводят к болезням.

Что касается старых вещей, привезенных из-за границы в качестве сувенира, то можно сказать лишь, что они по сути ничем не отличаются от обычного старья, пусть и не такого важного, не дарящего яркие воспоминания. Проблема в том, что ваши старые вещи вы знаете, а эта старая вещь могла принадлежать кому угодно. Она может быть все еще связана с этим человеком энергетически. Ее влияние на вас может оказаться непредсказуемым.