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Талибы заявили об освобождении еще 17 афганских пленных

Талибы заявили об освобождении еще 17 афганских пленных
Радикальное движение "Талибан" заявило об освобождении еще 17 афганских полицейских и военных, находившихся в плену у талибов, заявил в пятницу представитель движения Забихулла Муджахид.

"Вчера (в воскресенье - ред.) днем в провинции Бадгис было освобождено 17 военных и полицейских администрации Кабула", - написал Муджахид в Twitter.

По его словам, движение предоставило бывшим пленникам одежду и пять тысяч афгани (около 65 долларов США) каждому.


Афганистана сообщил, что власти страны на данный момент освободили из заключения одну тысячу представителей радикального движения "Талибан".
# В мире
По материалам: ria.ru

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