«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом

Алексей Вольцев

Джанлука Вакки не перестает удивлять публику: он встречается с молодыми девушками, путешествует по всему миру, успевая заниматься бизнесом. Теперь же мужчина и вовсе признался, что вскоре станет отцом.

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки в международный день матери решил порадовать подписчиков радостной новостью — он и его возлюбленная Шэрон Фонсека ждут первенца. «Я очень рад сообщить и поделиться с вами тем, что Шэрон станет мамой, и я всегда мечтал об этом», — рассказал 52-летний бизнесмен, а после крепко обнял любимую и начал плакать. Отметим, что такой же ролик 27-летняя Шэрон опубликовала у себя на странице — в комментариях пару сразу же начали поздравлять с грядущим пополнением и желать счастья.

Ранее Джанлука признавался, что не был готов к детям, хотя встречал разных женщин на своем пути. Долгое время у него были отношения с моделями, телеведущими и голливудскими звездами — например, ему приписывали романы с Мишель Родригес и Линдсей Лохан. В 2016 году миллионера начали замечать с дизайнером модного бренда Джорджией Габриэле, Вакки даже называл ее женой, но спустя несколько лет пара рассталась.

Шэрон появилась в Instagram танцующего миллионера в 2017 году и, по словам подписчиков, сразу же заняла особое место в его сердце. Он регулярно публиковал совместные фото и забавные видео, а также рассказывал о планах на будущее.

СМИ до сих пор периодически пестрят публикациями, в которых «разоблачают» богатый образ миллионера. По словам журналистов, у бизнесмена большие долги и все его посты не более, чем пыль в глаза для подписчиков. Вакки старается не реагировать на все домыслы и продолжает радовать публику забавными танцами и смешными роликами.

Напомним, что Джанлука Вакки прославился на весь мир в середине 2010-х, когда в Сети стали регулярно публиковать ролики с его зажигательными танцами. Седовласый мужчина с идеальным телом сразу же привлек внимания аудитории и СМИ — теперь у него более 15 миллионов подписчиков, с которыми он регулярно общается и рассказывает о жизни.

Фото: Instagram