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Токаев: режим ЧП завершен, но эпидемия не побеждена

Токаев: режим ЧП завершен, но эпидемия не побеждена

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что режим чрезвычайного положения в стране отменен. Но ограничения будут сниматься постепенно, так как коронавирус все еще представляет опасность.

«Сегодня на всей территории страны прекращается действие режима чрезвычайного положения. Однако в ряде регионов сохраняется угроза заражения. Эпидемия не побеждена полностью. Пандемия все еще представляет опасность для здоровья населения. Поэтому карантинные ограничения будут сниматься постепенно, по мере улучшения ситуации в каждом регионе», — сказал он.

Оперативный штаб опубликовал новое постановление главного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой. Она поручила руководителям регионов при достижении уровня прироста заболеваемости не более 7% в течение семи дней постепенно ослаблять карантинные меры. Отметим, что в течение 10 дней мая прирост по стране составлял в среднем 4,5%.

Так, при небольшом приросте числа заболевших казахстанцам разрешат гулять в масках при соблюдении дистанции, посещать парки и набережные, возобновится деятельность спортивных объектов (на тренировках должны присутствовать не более 30 человек). Деятелям культуры разрешат начать репетиции, на которых также будет не более 30 человек. В детских садах откроются дежурные группы, образовательные центры и кружки также получат право на возобновление деятельности, начнет работу общественный транспорт.

Как именно и в какие сроки это будет происходит — руководители регионов будут решать самостоятельно. К примеру, в Нур-Султане и Алма-Ате, которые раньше всех закрылись на карантин, постепенное восстановление рабочего режима стартовало еще 20 апреля.

Между тем жители Алма-Атинской области, узнав о прекращении действия режима ЧП, пытаются проникнуть в город, чтобы снова работать. Но их не пускают, так как блокпосты никто пока не отменял. Получается, выплат в связи с потерей работы во время ЧП (по $ 100 в месяц) они уже не получат, но и на работу не попадут.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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