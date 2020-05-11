Токаев: режим ЧП завершен, но эпидемия не побеждена
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что режим чрезвычайного положения в стране отменен. Но ограничения будут сниматься постепенно, так как коронавирус все еще представляет опасность.
Оперативный штаб опубликовал новое постановление главного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой. Она поручила руководителям регионов при достижении уровня прироста заболеваемости не более 7% в течение семи дней постепенно ослаблять карантинные меры. Отметим, что в течение 10 дней мая прирост по стране составлял в среднем 4,5%.
Так, при небольшом приросте числа заболевших казахстанцам разрешат гулять в масках при соблюдении дистанции, посещать парки и набережные, возобновится деятельность спортивных объектов (на тренировках должны присутствовать не более 30 человек). Деятелям культуры разрешат начать репетиции, на которых также будет не более 30 человек. В детских садах откроются дежурные группы, образовательные центры и кружки также получат право на возобновление деятельности, начнет работу общественный транспорт.
Как именно и в какие сроки это будет происходит — руководители регионов будут решать самостоятельно. К примеру, в Нур-Султане и Алма-Ате, которые раньше всех закрылись на карантин, постепенное восстановление рабочего режима стартовало еще 20 апреля.
Между тем жители Алма-Атинской области, узнав о прекращении действия режима ЧП, пытаются проникнуть в город, чтобы снова работать. Но их не пускают, так как блокпосты никто пока не отменял. Получается, выплат в связи с потерей работы во время ЧП (по $ 100 в месяц) они уже не получат, но и на работу не попадут.