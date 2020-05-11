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У брата-близнеца Елены Малышевой подтвердился COVID-19

У брата-близнеца Елены Малышевой подтвердился COVID-19
Появилась информация, что брат Елены Малышевой заболел коронавирусной инфекцией. Еще в начале мая главный врач Боткинской больницы сдал анализ на COVID-19. Сегодня пришел результат теста, который оказался положительный.

59-летняя Елена Малышева пока не прокомментировала состояние здоровья брата-близнеца. Однако недавно врач заявила, что и у себя заподозрила коронавирус. «Я кашляла месяц назад так, что вы просто представить себе не можете. Раз в три недели мы докладываем заместителю гендиректора канала темы будущих передач. А я не могла говорить: был такой сильный кашель! В какой-то момент была вынуждена даже остановиться, чтобы откашляться. Но тем не менее, антител у меня нет. Есть такие вирусы, которые пришли и ушли», — делилась она.

Ведущая передачи «Жить здорово!» неоднократно призывала поклонников сохранять спокойствие во время инфекции COVID-19. Елена Васильевна уверена, что пандемия не так опасна, какой представляется многими паникующими людьми. 

Также Малышева считает, что подхватить вирус с каких-либо поверхностей — невозможно. «Об этом говорит немецкое исследование. А у нас до сих пор больницы обрабатываются от коронавируса. Но со страха мы все моем: и продукты протираем, и все везде трем», — подчеркнула ведущая.

Фото: Денис Дидро

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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