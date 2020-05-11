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Украинский автопром рухнул. В апреле машины выпускал только Еврокар

Украинский автопром рухнул. В апреле машины выпускал только Еврокар
В апреле в Украине было собрано 59 автомобилей. Таким образом, по сравнению с апрельским результатом прошлого года украинский автопром сбавил обороты еще на 58%, сообщает Укравтопром.

Всю статистику месяца сформировал завод Еврокар, на котором в апреле было собрано 59 автомобилей Skoda. При этом, относительно прошлого года апрельский выпуск автомобилей на Еврокаре уменьшился на четверть.
Всего с начала года в Украине было собрано 1424 ед. автотранспортных средств, что на 24% меньше, чем годом ранее.

Легковых автомобилей - 1238 шт. (-22%);
Коммерческих - 12 шт. (-20%);
Автобусов - 174 шт. (-37%).
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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