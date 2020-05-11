Университет Хопкинса сообщил о четырех миллионах заболевших коронавирусом в мире

Вадим Карасев

Фото: Joyce Zhou / Reuters

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило четыре миллиона. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, которые обновляются в реальном времени.

Согласно опубликованным данным, всего в мире выявлено 4 081 970 человек с COVID-19. Больше всего случаев заболевания в США — более 1,3 миллиона человек. На втором месте Испания (223,5 тысяч случаев), на третьем — Великобритания (220,4 тысяч случаев).

Жертвами коронавируса стали 281 399 человек по всему миру. Из них более 79,1 тысячи человек скончались в США, 31,9 тысячи — в Великобритании, 30,5 тысяч — в Италии.

При этом уже вылечились от инфекции более 1,3 миллионов человек по всему миру. Лидером по этому показателю также являются США (212,5 тысяч человек). На втором месте Германия — там выздоровели 144,4 тысячи пациентов. Еще 133,9 тысячи человек поправились в Испании.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.