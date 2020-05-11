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Установлена возможная причина, почему мужчины чаще болеют COVID-19

Установлена возможная причина, почему мужчины чаще болеют COVID-19
Мужчины могут чаще заболевать коронавирусом из-за более высокой концентрации в их крови ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2), благодаря которому вирус проникает в клетку, сообщает Европейское общество кардиологов.

"АПФ2 является рецептором на поверхности клеток. Он взаимодействует с коронавирусом и позволяет ему проникать и инфицировать здоровые клетки... В легких наблюдается высокая концентрация АПФ2, поэтому считается, что эти ферменты играют решающую роль в прогрессировании заболеваний легких, связанных с COVID-19", - объясняет руководитель исследования, профессор кардиологии в Университетском медицинском центре Гронингена доктор Адриан Воорс.

Группа ученых измерила концентрации АПФ2 в образцах крови, взятых у более чем 3,5 тысячи пациентов с сердечной недостаточностью из 11 европейских стран. Выяснилось, что концентрация АПФ2 у мужчин была выше, чем у женщин.
Исследование было начато до пандемии коронавируса и не включало пациентов с COVID-19. Однако когда результаты других работ показали, что АПФ2 связан с попаданием нового коронавируса в клетки, Воорс и его команда заметили, что это перекликается с их работой.

"Когда мы обнаружили, что один из самых ярких биоиндикаторов, АПФ2, был намного выше у мужчин, чем у женщин, я понял, что это может объяснять, почему среди мужчин вероятность смерти от COVID-19 выше, чем среди женщин", - заявила один из авторов исследования доктор Изайя Сама.

Как отмечаются, АПФ2 есть не только в легких, но также в сердце, почках и тканях, выстилающих кровеносные сосуды, особенно высокий уровень наблюдается в тестикулах. Исследователи предполагают, что последний фактор может частично объяснить более высокие концентрации АПФ2 у мужчин и, следовательно, то, почему представители сильного пола более уязвимы к COVID-19.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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