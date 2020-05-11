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В Афганистане обмен заключенными приостановлен по инициативе Кабула

В Афганистане обмен заключенными приостановлен по инициативе Кабула

Правительство Афганистана приостанавливает освобождение заключенных-талибов. Об этом сегодня, 11 мая, объявил представитель Совбеза ИРА Джавид Фейсал.

Он пояснил, что больше не будет освобождено ни одного заключенного исламиста, пока талибы не выпустят 200 сотрудников сил безопасности. На сегодняшний день талибы освободили всего 105 человек, хотя правительство Афганистана уже выпустило из тюрем 1000 заключенных-талибов.

Как сообщало ИА Newstes , 6 мая пресс-секретарь политического отдела движения «Талибан» (движение запрещено в РФ) Сохейль Шахин заявил, что нынешние темпы освобождения заключенных-талибов из афганских тюрем недостаточны для начала диалога с Кабулом. Обмен заключенными в пропорции 5000 талибов на 1000 афганских силовиков — одно из условий мирного соглашения, подписанного талибами с США 29 февраля.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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