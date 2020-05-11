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В Албании планируют легализовать марихуану

В Албании планируют легализовать марихуану

Правительство Албании готовит законопроект, который узаконит выращивание марихуаны в медицинских целях. Об этом заявил премьер-министр республики Эди Рама.

«Мы работаем над этим законопроектом уже год. И он скоро будет готов. Мы не работаем без консультации наших и зарубежных специалистов на самом высоком уровне. Главное, что мы делаем — это консультируемся с теми, у кого уже есть такой опыт. Мы не открываем ничего нового, мы учимся у других. Законопроект представят на публичное обсуждение, а также законопроект о налоговой амнистии для производителей этого препарата. Этот законопроект заранее обсуждается с международными институтами», — сказал он во время совместной пресс-конференции с послом Евросоюза Луиджи Сорекой.

В свою очередь, представители миссии ЕС в Албании уточнили, что Европейская комиссия и миссия Евросоюза не участвовали в составлении документов о легализации медицинской марихуаны в Албании и не консультировали местных чиновников по данному вопросу.

Напомним, в настоящее время Албания считается одним из крупнейшим производителей марихуаны в Европе. В начале 2020 года итальянские СМИ сообщили, что объем выращенной наркотической конопли в этой стране в последнее время «вырос в 12 раз, или на 1200%». Согласно приведенным данным, в албанских горах действует около 100 тысяч наркотических плантаций.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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