В Албании планируют легализовать марихуану
Правительство Албании готовит законопроект, который узаконит выращивание марихуаны в медицинских целях. Об этом заявил премьер-министр республики Эди Рама.
В свою очередь, представители миссии ЕС в Албании уточнили, что Европейская комиссия и миссия Евросоюза не участвовали в составлении документов о легализации медицинской марихуаны в Албании и не консультировали местных чиновников по данному вопросу.
Напомним, в настоящее время Албания считается одним из крупнейшим производителей марихуаны в Европе. В начале 2020 года итальянские СМИ сообщили, что объем выращенной наркотической конопли в этой стране в последнее время «вырос в 12 раз, или на 1200%». Согласно приведенным данным, в албанских горах действует около 100 тысяч наркотических плантаций.