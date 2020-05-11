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В Бельгии люди выстроились в очереди в первые часы работы магазинов

В Бельгии люди выстроились в очереди в первые часы работы магазиновЛюди в торговом центре Бельгии в первый день открытия магазиновФото: Francois Lenoir / Reuters

В Брюсселе (Бельгия) в первые часы работы непродовольственных магазинов, открывшихся после ослабления мер социальной изоляции из-за COVID-19, люди выстроились в очереди. Сотни покупателей ожидали открытия торговых точек на популярной торговой улице города. В магазины впускают ограниченное число людей, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, власти Бельгии разрешили открыть магазины при соблюдении всех мер безопасности в целях профилактики распространения инфекции. За несколько дней до открытия владельцы магазинов предупредили покупателей, чтобы они не торопились с посещением торговых точек, однако это не помогло избежать очередей в первый день работы. Больше всего посетителей фиксируется в магазинах электроники.

Чтобы избежать скопления людей на улицах, магазины стали работать по очереди, с разницей в 60 минут. За порядком в очередях следят полицейские и охранники магазинов. «Пока все проходит организованно, все меры соблюдаются», — заявил управляющий одного из магазинов.

Кроме того, в начале торговой улицы покупателей встречают добровольцы с антисептиками. Они предлагают обработать руки перед посещением магазинов. Крупные торговые точки оставляют открытым только один вход, чтобы иметь возможность следить за числом покупателей. В магазине людей должно быть не больше, чем один человек на 10 квадратных метров.

Всего в мире коронавирусом заражены 4,1 миллиона человек. Прирост заразившихся за последние сутки составил 78,1 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 282 719 пациентов.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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