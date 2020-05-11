В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда

Вадим Карасев

Фото: Эдуард Эрбен / РИА Новости

Чешское сетевое издание Seznam сообщило о неком россиянине Андрее Викторовиче К., который якобы привез в апреле в Прагу смертельный яд рицин. Об этом пишет РИА Новости

СМИ представило 34-летнего россиянина как «руководителя российского федерального агентства в дипломатическом статусе». По утверждению чешских спецслужб, он получил из Москвы чемодан с опасным грузом и доставил его в посольство.

Сам «Андрей Викторович» заявил изданию в разговоре, который состоялся перед комплексом зданий российского посольства в районе Прага-6, что вез в чемодане «дезинфекцию и конфеты». На прямой вопрос о том, он ли привез в Прагу рицин, россиянин ответил отрицательно.

Ранее в Кремле отреагировали на данные о российском «отравителе» в Чехии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой». Он также отметил, что никаких контактов с руководством Чехии по этому поводу не планируется.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ситуацию. По ее словам, данные о попытке российских спецслужб отравить чешских политиков — фейк и вброс. Представитель МИД призвала европейские структуры обратить внимание на «очередную порцию (...) фейка, дезинформации, вбросов». Захарова подчеркнула, что опубликованная информация требует доскональной проверки источников и происхождения, добавив, что «такие вещи не могут оставаться безнаказанными».

22 апреля чешское издание Respekt сообщило о якобы зафиксированной переброске офицеров спецслужб из России в Европу. В частности, появилась информация о том, что некоторое время назад в аэропорт имени Вацлава Гавела прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд.

Также отмечалось, что инициаторов сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу взяли под охрану.

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956 года и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.