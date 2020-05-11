В ЦИК сделали важное заявление о подготовке местных выборов в ОРДЛО

Алексей Вольцев

Несмотря на заявления президента Зеленского о желании провести местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс, в ЦИК не знают, сколько понадобится времени для подготовки выборов на территории, контролируемой пророссийскими боевиками.

Об этом «Радио Свобода» заявил председатель ЦИК Олег Диденко.

По его словам, сейчас практически невозможно говорить о временных рамках, пока нет контроля над оккупированными частями Донецкой и Луганской областей, не сделана оценка фактического состояния дел там.

Прежде чем говорить о выборах на оккупированном Донбассе, нужно чтобы эти территории возвратились под контроль Украины и там заработали украинские органы власти.

«Должен быть реализован целый комплекс мер по реинтеграции этих территорий. И подавляющее большинство этих и многих других вопросов требует законодательного урегулирования», — отметил Диденко.

В Центризбиркоме указали, что для проведения выборов в ОРДЛО необходимо выполнить значительно более широкий перечень мероприятий по сравнению с подготовкой к местным выборам в обычных условиях.

Напомним, плановые выборы в органы местного самоуправления намечены в Украине на 25 октября 2020 года.

В «Слуге народа» заявили, что выборы обязательно состоятся и можно уже к ним готовиться. А «команда вместе с Андреем Ермаком» работает над тем, чтобы выборы прошли по всей территории Украины одновременно.