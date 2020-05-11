В Европе ослабляют ограничения, введенные из-за коронавируса

Лидия Мартынова

В Европе ослабляют ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. В частности, во всех федеральных землях Германии поэтапно смягчаются меры ограничения социальных контактов. Начиная с понедельника, 11 мая, разрешено встречаться представителям минимум двух домашних хозяйств (семей), открываются большие магазины, в некоторых регионах - рестораны. Однако остается обязательным строгое соблюдение гигиенических правил.Во Франции людям вновь разрешено выходить на улицу без пропусков. Снимаются ограничения на занятия спортом и прогулки. Магазины возобновляют работу, в то же время рестораны и бары по-прежнему закрыты. За исключением школ, повсеместно предписано соблюдать строгие меры гигиены и социальную дистанцию.Работу предлагается по возможности продолжать из дома, чтобы избежать переполненного общественного транспорта. Кинотеатры, казино, бассейны, фитнес-центры и места для кемпинга останутся закрытыми до начала июня. Аналогичные меры с 11 мая начинают действовать и в Швейцарии.В Бельгии вновь открываются магазины, но при соблюдении строгих мер гигиены. Каждому домохозяйству разрешено принимать в гостях до четырех человек. Однако посетители должны быть одни и те же и посещать лишь только это домохозяйство. Рестораны, бары и кафе остаются закрытыми.Мадрид и Барселона остаются на карантинеВ Испании - одной из стран ЕС, наиболее сильно пострадавших от коронавируса, - впервые почти за два месяца вновь разрешено выходить на улицу половине 47-миллионного населения страны, но при строгом соблюдении социальной дистанции. Ресторанам позволено возобновить обслуживание клиентов в ограниченном объеме и только на открытом воздухе. В кругу семьи и друзей теперь могут собираться до 10 человек.Послабления распространяются на Балеарские острова, включая Мальорку, Страну басков и ряд других регионов. В то же время Мадрид и Барселона из-за опасений по поводу второй волны эпидемии пока остаются на карантине.В Англии разрешили работу в офисахВ Англии людям, не имеющим возможности работать удаленно, с 11 мая разрешено вернуться в офисы при соблюдении строгих правил гигиены и социальной дистанции. С 13 мая разрешены неограниченные прогулки и занятия спортом в кругу семьи. До сих пор жителям Англии разрешалось покидать дома для прогулки или занятий спортом лишь один раз в день. Вновь позволены поездки на побережье или в национальные парки.Все эти ограничения не распространяются на другие районы Великобритании – Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию.В Нидерландах открывают начальные школыВ Нидерландах после двухмесячной паузы вновь открываются начальные школы. На первом этапе школы каждый день будут принимать по половине учеников. Возобновляют работы детские сады, библиотеки, парикмахерские, салоны красоты и массажа. Вновь разрешен спорт на открытом воздухе, но без телесного контакта и при соблюдении полутораметровой дистанции.В Норвегии в школы возвращаются и старшеклассники. Последние две недели школу здесь посещали лишь учащиеся первых и четвертых классов. В Финляндии школы возобновят работу с 14 мая. В столице Сербии Белграде открываются садики и школы для детей, родители которых должны работать.В Дании возобновляют работу все магазины розничной торговли, включая торговые центры. Аналогичные меры начинают действовать и в Греции. По словам властей, в результате на работу смогут вернуться до одной трети всех трудящихся. Помимо этого, в Греции возвращаются в гимназии учащиеся выпускных классов.В Чехии открываются кинотеатрыВ Чехии возобновляют работу музеи, галереи, кинотеатры и концертные залы. В залы допускается не больше 100 посетителей, которые должны соблюдать социальную дистанцию. Вновь разрешен заграничный туризм с использованием автобусов, железнодорожного транспорта и самолетов. Иностранцам по-прежнему не разрешено въезжать на территорию Чехии.Литва вновь открыла въезд для граждан стран ЕС и иностранцев с визами, однако всех въезжающих будут отправлять на двухнедельный карантин. Исключения распространяются лишь на лиц, регулярно ездящих в Литву на работу, бизнесменов и студентов из Польши, а впоследствии – и из Эстонии и Латвии. С 15 мая страны Балтии открывают совместные границы.В Эстонии открываются торговые центры вместе с ресторанами и кафе. Кинотеатры и игровые площадки в торговых центрах останутся закрытыми. В Словении открываются отели менее чем на 30 мест, парки отдыха и места для кемпинга. В Хорватии возобновляют работу рестораны с обслуживанием на открытом воздухе. Путешествия по стране вновь разрешены, но с ограничениями. Вновь открываются детские сады и начальные школы.В Италии, Австрии, Польше, Словакии, Латвии и Венгрии значительных изменений пока не планируется.