В Грузии надеются, что Украина скоро увидит истинное лицо Саакашвили

Анастасия Иванова

Глава комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили заявил, что Тбилиси хотел донести правду до украинских коллег, когда отговаривал их от назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на руководящую должность на Украине.

По его словам, грузинские депутаты были встревожены перспективой назначения Саакашвили и хотели уберечь Киев от него.

«Я надеюсь, что украинцы очень скоро увидят истинное лицо Саакашвили», — сказал депутат.

ИА Newstes сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский назначил на минувшей неделе Саакашвили главой исполкома Национального комитета по реформам. Первоначально Саакашвили планировалось назначить на должность вице-премьера по вопросам реформ, однако Верховная рада не поддержала это решение.

В ответ на назначение Саакашвили Грузия отозвала своего посла из Киева. О разрыве дипотношений с Киевом речь не идет — официально посол отозван «для консультаций».

Зеленский назвал отзыв грузинского посла политической ошибкой Тбилиси. Ответную ошибку Киев совершать не будет, заявил он.

У себя на родине Саакашвили объявлен в розыск, ему выдвинуты обвинения по четырем уголовным делам.