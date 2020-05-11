В Грузии надеются, что Украина скоро увидит истинное лицо Саакашвили
Глава комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили заявил, что Тбилиси хотел донести правду до украинских коллег, когда отговаривал их от назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на руководящую должность на Украине.
По его словам, грузинские депутаты были встревожены перспективой назначения Саакашвили и хотели уберечь Киев от него.
ИА Newstes сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский назначил на минувшей неделе Саакашвили главой исполкома Национального комитета по реформам. Первоначально Саакашвили планировалось назначить на должность вице-премьера по вопросам реформ, однако Верховная рада не поддержала это решение.
В ответ на назначение Саакашвили Грузия отозвала своего посла из Киева. О разрыве дипотношений с Киевом речь не идет — официально посол отозван «для консультаций».
Зеленский назвал отзыв грузинского посла политической ошибкой Тбилиси. Ответную ошибку Киев совершать не будет, заявил он.
У себя на родине Саакашвили объявлен в розыск, ему выдвинуты обвинения по четырем уголовным делам.