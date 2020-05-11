Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Грузии рассказали, что означает отзыв посла из Украины

В Грузии рассказали, что означает отзыв посла из Украины
Отзыв посла Грузии с Украины из-за назначения Михаила Саакашвили не означает, что будут поставлены под сомнения дипломатические отношения и стратегическое партнерство между странами.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

"Конечно же, мы отзываем посла, но это не значит, что поставим под сомнение или дипломатические отношения, или стратегическое партнерство. Мы отзываем посла только для проведения консультаций о том, как защитить эти отношения от тех авантюристов, что сделать для того, чтобы защитить стратегические отношения и братские отношения с украинским народом от этих авантюристов-политиков ", - подчеркнул Гахария.

Он добавил, что из-за "отдельно взятых безответственных политиков" отношения между Грузией и Украиной не окажутся под вопросом. В то же время, оценивая решение о назначении Саакашвили на пост главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины, Гахария назвал это решение "непонятным".

"Непонятно, когда стратегический партнер назначает уже осужденного судебной системой и осужденного за тяжкие преступления человека на должность", - сказал он.
Гахария напомнил, что после того, как Саакашвили был назначен в свое время председателем Одесской областной государственной администрации, понадобились определенные усилия, чтобы вернуть после "определенных историй" отношения между Грузией и Украиной в нормальные рамки.

"Я лично был в это включен, лично посещал Киев, лично проводил встречи. Сейчас мы отзываем посла, чтобы эти политические авантюристы не смогли помешать нашим братским и стратегическим отношениям и не поставили под угрозу эти отношения. Это для нас самое важное", - сказал Гахария.

При этом он также выразил надежду, что Саакашвили не будет позволено вмешиваться во внутренние дела Грузии и Киева.

"Как смогут удержать Михаила Саакашвили от того, чтобы он воздерживался от вмешательства во внутренние дела Грузии? Это меня очень интересует, и я буду за этим следить", - сказал премьер.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом
Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом
В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом
В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом
Физики России и Европы работают над созданием сверхточных атомных часов
Физики России и Европы работают над созданием сверхточных атомных
Наследный принц Люксембурга Гийом и принцесса Стефания впервые стали родителями
Наследный принц Люксембурга Гийом и принцесса Стефания впервые стали
В Грузии надеются, что Украина скоро увидит истинное лицо Саакашвили
В Грузии надеются, что Украина скоро увидит истинное лицо Саакашвили
Игги Азалия родила сына
Игги Азалия родила сына
"Сосок улыбается": Лобода вывалила перед поклонниками голую грудь
"Сосок улыбается": Лобода вывалила перед поклонниками голую грудь
Собчак назвала свинством заявление Белого дома о победе США над нацизмом
Собчак назвала свинством заявление Белого дома о победе США над
Стали известны результаты масштабной спецоперации по изъятию древностей
Стали известны результаты масштабной спецоперации по изъятию
Индия переманит американские компании у Китая
Индия переманит американские компании у Китая
"Роскосмос" прокомментировал разрушение баков блока "Фрегат-СБ" на орбите
"Роскосмос" прокомментировал разрушение баков блока "Фрегат-СБ" на
Авторынок в России обвалился на 64%: самоизоляция поставила крест на покупке машины
Авторынок в России обвалился на 64%: самоизоляция поставила крест на

Топ на сегодня

Студенты ВГИКа в честь Дня Победы сняли клип на песню Окуджавы
Студенты ВГИКа в честь Дня Победы сняли клип на песню Окуджавы
В Ухане впервые за долгое время выявили случай заражения коронавирусом
В Ухане впервые за долгое время выявили случай заражения коронавирусом
В Узбекистане выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом
В Узбекистане выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом
Доктор Мясников сравнил отказ Лукашенко от карантина с групповым сексом
Доктор Мясников сравнил отказ Лукашенко от карантина с групповым
Турцию могут накрыть вторая и третья волны эпидемии коронавируса — эксперт
Турцию могут накрыть вторая и третья волны эпидемии коронавируса —

Еще по теме

Против авантюризма. Грузинский премьер объяснил отзыв посла из Украины
Климкин: дипотношения с Россией существуют по форме, а не по содержанию
Когда недалеко от Тбилиси стояли русские танки, «Квартал» шутил о «Михо гамарж*пе»
Боливия вслед за Венесуэлой и Эквадором отозвала посла из Бразилии