В Индии за сутки выявили более 4,2 тысячи зараженных коронавирусом

Алексей Вольцев

Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки возросло на рекордные 4 231 человек и составляет 67 152, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

В воскресенье сообщалось о 62 939 заболевших, днем ранее - о 59 662.

По данным ведомства, на данный момент лечение в стране проходят 44 029 человек. Выздоровели после коронавируса 20 916 человек (1 559 за сутки), умерли 2 206 человек (97 за сутки).

Махараштра в центре страны, где зафиксирован 22 171 случай заражения (1 943 за сутки). На втором месте по числу заболевших находится Гуджарат, самый западный штат Индии, – 8 194 случая (398 за сутки), на третье место вышел вышел штат Тамилнад с 7 204 зараженными (669 за сутки).