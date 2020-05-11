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В Италии число нуждающихся в интенсивной терапии пациентов с COVID-19 опустилось ниже тысячи

В Италии число нуждающихся в интенсивной терапии пациентов с COVID-19 опустилось ниже тысячи

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Италии в настоящий момент насчитывается 82 488 больных коронавирусом, сообщается в бюллетене за понедельник, опубликованном на сайте службы гражданской защиты страны.

В нём отмечается, что в больницах с симптомами заболевания проходят лечение 13 539 человек. Это на 79 человек меньше по сравнению с воскресеньем. Число нуждающихся в интенсивной терапии также уменьшилось за сутки на 28 и составляет 999. Количество носителей вируса без симптомов, помещенных на домашний карантин, составляет 67 950 или 82%. 

За сутки поправились 1 401 человек и общее число выздоровевших достигло 106 587. В то же время умерли 179 заражённых коронавирусом. Жертвами COVID-19 в Италии уже стали 30 739 человек.

С начала эпидемии в стране коронавирус был выявлен у 219 814 человек, включая выздоровевших и умерших.

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По материалам: pnp.ru

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