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В Израиле перенесли присягу правительства из-за визита Помпео

В Израиле перенесли присягу правительства из-за визита ПомпеоМайк ПомпеоФото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В Израиле из-за визита госсекретаря США Майка Помпео перенесли на сутки приведение правительства к присяге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Jerusalem Post.

Церемонию планировалось провести в среду, 13 мая, однако в связи с визитом госсекретаря США ее решили перенести на четверг, 14 мая. Дополнительный день в израильской коалиции намерены использовать для урегулирования разногласий между двумя странами.

Ранее посол США в Израиле Дэвид Фридман призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху начать подготовку к аннексии территорий Палестины на Западном берегу реки Иордан. По словам дипломата, Израилю сначала необходимо проинформировать президента Палестины Махмуда Аббаса о том, что его сторона приглашается к переговорам на обозначенных в январе условиях «сделки века» президента США Дональда Трампа.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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