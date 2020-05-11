В Израиле перенесли присягу правительства из-за визита Помпео

Вадим Карасев

Майк ПомпеоФото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В Израиле из-за визита госсекретаря США Майка Помпео перенесли на сутки приведение правительства к присяге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Jerusalem Post.

Церемонию планировалось провести в среду, 13 мая, однако в связи с визитом госсекретаря США ее решили перенести на четверг, 14 мая. Дополнительный день в израильской коалиции намерены использовать для урегулирования разногласий между двумя странами.

Ранее посол США в Израиле Дэвид Фридман призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху начать подготовку к аннексии территорий Палестины на Западном берегу реки Иордан. По словам дипломата, Израилю сначала необходимо проинформировать президента Палестины Махмуда Аббаса о том, что его сторона приглашается к переговорам на обозначенных в январе условиях «сделки века» президента США Дональда Трампа.