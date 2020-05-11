В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла

Вадим Карасев

Землетрясение произошло у восточного побережья острова Хонсю в 23.58 UTC в воскресенье.

Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров и находился в 129 км к северо-востоку от Сайтамы, а также в 26 километрах к юго-востоку от Хитачи.

Об этом появилось сообщение на сайте отслеживания землетрясений emsc-csem. Геологическая служба США опубликовала в Twitter сообщение:

Жители острова сообщили, что почувствовали подземные толчки поздно вечером. Один человек сказал, что здание, в котором он живет, трясло пару минут. Другой добавил, что сначала ощущались небольшие толчки, но потом дрожь земли стала более интенсивной.

По данным, Японского метеорологического агентства, эпицентр землетрясения находился у побережья префектуры Ибараки, к северу от Токио.

Предупреждений о цунами не поступало, сообщений о повреждениях или травмах также нет.

Издание „Express“ отмечает, что это землетрясение произошло примерно в 80 километрах от города Фукусима. Этот город и АЭС пострадали от мощного землетрясения магнитудой 9,1 балла и цунами в 2011 году. В феврале текущего года в этом районе, где проживает около 300 тысяч японцев, также были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2 балла.

Япония известна своими землетрясениями, так как она лежит вдоль Огненного кольца, которое находится в бассейне Тихого океана.

Считается, что именно здесь происходит 90% мировых землетрясений.

Огненное кольцо в форме подковы имеет длину около 40 тыс. км и известно большим количеством действующих вулканов.

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