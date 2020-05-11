Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла

Землетрясение произошло у восточного побережья острова Хонсю в 23.58 UTC в воскресенье.
Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров и находился в 129 км к северо-востоку от Сайтамы, а также в 26 километрах к юго-востоку от Хитачи.

Об этом появилось сообщение на сайте отслеживания землетрясений emsc-csem. Геологическая служба США опубликовала в Twitter сообщение:

Жители острова сообщили, что почувствовали подземные толчки поздно вечером. Один человек сказал, что здание, в котором он живет, трясло пару минут. Другой добавил, что сначала ощущались небольшие толчки, но потом дрожь земли стала более интенсивной.

По данным, Японского метеорологического агентства, эпицентр землетрясения находился у побережья префектуры Ибараки, к северу от Токио.

Предупреждений о цунами не поступало, сообщений о повреждениях или травмах также нет.

Издание „Express“ отмечает, что это землетрясение произошло примерно в 80 километрах от города Фукусима. Этот город и АЭС пострадали от мощного землетрясения магнитудой 9,1 балла и цунами в 2011 году. В феврале текущего года в этом районе, где проживает около 300 тысяч японцев, также были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2 балла.

Япония известна своими землетрясениями, так как она лежит вдоль Огненного кольца, которое находится в бассейне Тихого океана.

Считается, что именно здесь происходит 90% мировых землетрясений.
Огненное кольцо в форме подковы имеет длину около 40 тыс. км и известно большим количеством действующих вулканов.

Читайте также: В США произошло землетрясение силой в 6,5 балла
# Технологии / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Талибы заявили об освобождении еще 17 афганских пленных
Талибы заявили об освобождении еще 17 афганских пленных
Шварценеггер рассмешил пользователей "пластичностью и растяжкой"
Шварценеггер рассмешил пользователей "пластичностью и растяжкой"
Названы регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции
Названы регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции
Сувениры — к неудаче: какие вещи лучше не привозить с собой из путешествий
Сувениры — к неудаче: какие вещи лучше не привозить с собой
РБК: опорный банк российского оборонпрома распродал золотой запас
РБК: опорный банк российского оборонпрома распродал золотой запас
Исследование: россияне стали чаще покупать фильмы в онлайн-кинотеатрах
Исследование: россияне стали чаще покупать фильмы в онлайн-кинотеатрах
От измен гражданских мужей до брака с Луи Гаррелем. Путь Летиции Касты к счастью
От измен гражданских мужей до брака с Луи Гаррелем. Путь Летиции
Роспотребнадзор дал рекомендации, как покупать товары онлайн
Роспотребнадзор дал рекомендации, как покупать товары онлайн
В Индии за сутки выявили более 4,2 тысячи зараженных коронавирусом
В Индии за сутки выявили более 4,2 тысячи зараженных коронавирусом
В подорожании лимонов увидели признаки картельного сговора
В подорожании лимонов увидели признаки картельного сговора
Эми Адамс защищает Меган Маркл от обвинений в попытке “сыграть в маму”
Эми Адамс защищает Меган Маркл от обвинений в попытке “сыграть в маму”
Айсултан Назарбаев рассказал, как у него украли $ 25 млн
Айсултан Назарбаев рассказал, как у него украли $ 25 млн

Топ на сегодня

Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом
Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом
В Южной Корее выявили рекордное количество зараженных COVID-19 за месяц
В Южной Корее выявили рекордное количество зараженных COVID-19 за
Италию покидает последняя колонна военных врачей из России
Италию покидает последняя колонна военных врачей из России
Роспатент получил заявки на регистрацию товарных знаков на тему COVID-19
Роспатент получил заявки на регистрацию товарных знаков на тему
Число зараженных коронавирусом в Марокко превысило шесть тысяч
Число зараженных коронавирусом в Марокко превысило шесть тысяч

Еще по теме

К северо-востоку от Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
К северо-востоку от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,4
В Италии произошло землетрясение магнитудой 6,1
К востоку от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,3