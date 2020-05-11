В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом

Лидия Мартынова

Семнадцать новых случаев заражения коронавирусом и 12 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 24 пациента, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, из 17 случаев - семь ввозных (автономный район Внутренняя Монголия), остальные 10 – локальные (три – в провинции Цзилинь, пять – в провинции Хубэй, по одному в провинциях Хэйлунцзян и Ляонин). Днем ранее сообщалось о 14 новых случаях заражения COVID-19 и 20 бессимптомных носителях в Китае за сутки.

В общей сложности в Китае был выявлено 1690 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 99 человек, три находятся в тяжелом состоянии, 1591 пациент выздоровел. Ни один человек, въехавший в Китай зараженным, не умер.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 918 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 141 человек (9 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 144 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.