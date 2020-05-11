В Латвии хвалят ресторан, отказавший во входе людям с георгиевской лентой
Лидер латвийской неонацистской партии Национальный блок Райвис Дзинтарс заявил, что празднование 9 Мая в парке Победы в Риге является «большим позором», пишет mixnews.lv. По мнению Дзинтарса, все те люди, которые пришли в этот парк, чтобы возложить цветы к монументу Освободителям, проигнорировали все призывы о соблюдении мер безопасности в условиях пандемии коронавируса.
По словам Дзинтарса, поведению людей, а также полицейских в парке Победы 9 мая была посвящена значительная часть совещания членов правящей коалиции в Сейме Латвии в понедельник. «Самые большие дискуссии сегодня вызвало то, что латвийское общество было вынуждено пережить 9 мая. Нацблок ранее проинформировал партнеров, что мы хотим услышать разъяснения этой ситуации. Разъяснения последовали, мнение министра было таковым, что система внутренних дел сделала все возможное, что она действовала последовательно и адекватно, что иные действия могли бы принести больше проблем и потерь. Хочу сказать, что я, как и весь Нацблок, категорически не согласен с таким разъяснением», — сказал Дзинтарс.
Лидер Нацблока также привел в пример владельцев ресторана Kūriņš в Юрмале, которые 9 мая отказались обслуживать семейную пару с георгиевскими ленточками на одежде.
В свою очередь министр внутренних дел Сандрис Гиргенс не согласился с прозвучавшими в адрес полиции претензиями, но пообещал тщательно оценить качество работы правоохранителей. В своем заявлении для прессы министр подчеркнул, что распоряжение правительства о чрезвычайной ситуации не ограничивает права людей индивидуально посещать памятные места, соблюдая дистанцирование.
Напомним, рижанка Надежда Петрова накануне сообщила в соцсетях, что 9 мая она вместе с семьей в Юрмале отправилась пообедать в одном из местных ресторанов. Поскольку семья в связи с праздником была с георгиевскими лентами, хозяин ресторана, депутат думы Юрмалы Арнис Абелитис, потребовал их снять. «Мы, конечно, снимать не стали, развернулись и ушли! Омерзительное чувство было, не передать! И кстати мы зашли со стороны моря, выходили в сторону улицы, так там на камнях вдоль столов красовалась среди маленьких латышских символов огромная фашистская символика», — пишет Петрова.