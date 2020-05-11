В Латвии хвалят ресторан, отказавший во входе людям с георгиевской лентой

Влада Некрасова

Лидер латвийской неонацистской партии Национальный блок Райвис Дзинтарс заявил, что празднование 9 Мая в парке Победы в Риге является «большим позором», пишет mixnews.lv. По мнению Дзинтарса, все те люди, которые пришли в этот парк, чтобы возложить цветы к монументу Освободителям, проигнорировали все призывы о соблюдении мер безопасности в условиях пандемии коронавируса.

По словам Дзинтарса, поведению людей, а также полицейских в парке Победы 9 мая была посвящена значительная часть совещания членов правящей коалиции в Сейме Латвии в понедельник. «Самые большие дискуссии сегодня вызвало то, что латвийское общество было вынуждено пережить 9 мая. Нацблок ранее проинформировал партнеров, что мы хотим услышать разъяснения этой ситуации. Разъяснения последовали, мнение министра было таковым, что система внутренних дел сделала все возможное, что она действовала последовательно и адекватно, что иные действия могли бы принести больше проблем и потерь. Хочу сказать, что я, как и весь Нацблок, категорически не согласен с таким разъяснением», — сказал Дзинтарс.

«То, что видела большая часть общества, по-моему, было большим позором. Представители государства, блюстители порядка смотрели на то, как нарушаются нормы, о которых мы напоминаем обществу каждую неделю. И общество эти нормы соблюдает. Соблюдало 1 мая, 4 мая (праздничные даты в Латвии. — ИА Newstes), а тут случилось исключение. И, по-моему, очень странно слушать оправдания этого всего, разговоры о том, что ничего другого сделать было нельзя. Еще больше эти обстоятельства усиливает то, что само празднование 9 Мая у большой части общества ассоциируется, — а так оно и есть, — с празднованием оккупации Латвии. С празднованием той даты, с которой начался самый темный 50-летний период в латвийской истории. И мы, государство, смотрели на это мероприятие сквозь пальцы», — сказал Дзинтарс.

Лидер Нацблока также привел в пример владельцев ресторана Kūriņš в Юрмале, которые 9 мая отказались обслуживать семейную пару с георгиевскими ленточками на одежде.

«Хоть у министра внутренних дел сегодня день рождения и было бы неприлично жестко его критиковать, я все-таки призвал бы его брать пример с юрмальского ресторана Kūriņš, владельцы которого отказали в праздновании некоей семье с георгиевскими ленточками. Они дали этим посетителям выбрать — без георгиевских ленточек или же где-нибудь в другом месте. Это и есть сознательность, и ей надо учиться латвийским политикам. Еще раз подчеркну, что Нацблок категорически не согласен с позицией министра внутренних дел», — заключил Дзинтарс.

В свою очередь министр внутренних дел Сандрис Гиргенс не согласился с прозвучавшими в адрес полиции претензиями, но пообещал тщательно оценить качество работы правоохранителей. В своем заявлении для прессы министр подчеркнул, что распоряжение правительства о чрезвычайной ситуации не ограничивает права людей индивидуально посещать памятные места, соблюдая дистанцирование.

Напомним, рижанка Надежда Петрова накануне сообщила в соцсетях, что 9 мая она вместе с семьей в Юрмале отправилась пообедать в одном из местных ресторанов. Поскольку семья в связи с праздником была с георгиевскими лентами, хозяин ресторана, депутат думы Юрмалы Арнис Абелитис, потребовал их снять. «Мы, конечно, снимать не стали, развернулись и ушли! Омерзительное чувство было, не передать! И кстати мы зашли со стороны моря, выходили в сторону улицы, так там на камнях вдоль столов красовалась среди маленьких латышских символов огромная фашистская символика», — пишет Петрова.