Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » В Минкультуры рассказали о господдержке учреждений на фоне коронавируса

В Минкультуры рассказали о господдержке учреждений на фоне коронавируса

В Минкультуры рассказали о господдержке учреждений на фоне коронавируса
Выделение средств из резервного фонда правительства РФ на покрытие убытков федеральных культурных учреждений позволит не только стабилизировать их работу, но и обеспечить исполнение взятых на себя финансовых обязательств, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры РФ.

Ранее стало известно, что правительство выделит Минкультуры, Государственному Эрмитажу и Большому театру в 2020 году более 3,8 миллиарда рублей на поддержку в связи с пандемией коронавируса.

"В тесном взаимодействии с нашими федеральными музеями, театрами и библиотеками мы оценивали финансовые потери учреждений, а с коллегами из министерства финансов прорабатывали механизмы, как их можно восполнить. Выделение средств из резервного фонда правительства РФ на покрытие убытков федеральных учреждений позволит стабилизировать их работу, обеспечить исполнение взятых на себя финансовых обязательств, в первую очередь перед своими сотрудниками. Я очень благодарна всем, кто в этих непростых условиях продолжил свою работу в новом для себя формате в такое непростое до всех время", - отметила министр культур Ольга Любимова, слова которой приводит пресс-служба.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
В Минкультуры рассказали о господдержке учреждений на фоне коронавируса
В Минкультуры рассказали о господдержке учреждений на фоне
Мерьем Узерли поделилась редким кадром с братьями и сестрой
Мерьем Узерли поделилась редким кадром с братьями и сестрой
Установлена возможная причина, почему мужчины чаще болеют COVID-19
Установлена возможная причина, почему мужчины чаще болеют COVID-19
Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов
Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов
Путин подписал указ о продлении санитарных мер в связи с Covid-19
Путин подписал указ о продлении санитарных мер в связи с Covid-19
В Израиле перенесли присягу правительства из-за визита Помпео
В Израиле перенесли присягу правительства из-за визита Помпео
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Путин пообещал лично проверить выплаты врачам
Путин пообещал лично проверить выплаты врачам
Политолог оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы
Политолог оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы
Президент РФ: число тестирований на коронавирус к середине мая будет удвоено
Президент РФ: число тестирований на коронавирус к середине мая будет
Путин призвал смягчать ограничения при соблюдении мер безопасности
Путин призвал смягчать ограничения при соблюдении мер безопасности

Топ на сегодня

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за ограничений на производство
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за
Россиянин кинул гранату во двор отмечавших праздник соседей
Россиянин кинул гранату во двор отмечавших праздник соседей
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Россия надежно защищена от любых посягательств извне, заявил Путин
Россия надежно защищена от любых посягательств извне, заявил Путин
"Поставил мне диагноз "клиническая идиотия": Виктория Боня поскандалила с доктором Курпатовым
"Поставил мне диагноз "клиническая идиотия": Виктория Боня

Еще по теме

Работникам культуры увеличат зарплату
В Минфине РФ рассказали об индексации зарплат бюджетников в 2018 году
Правительство предложило уточнить траты Резервного фонда на дефицит бюджета
Правительство РФ выделит 14,5 миллиарда рублей на зарплаты бюджетникам