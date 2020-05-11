В Минздраве не исключили второй волны COVID-19 после майских праздников

Анастасия Иванова

Нарушение режима самоизоляции на майские праздники может спровоцировать вторую волну заболеваемости коронавирусом в России, которая может оказаться масштабнее первой, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, член-корреспондента РАН Наталью Мокрышеву.

"Такие действия могут спровоцировать вторую волну заболеваемости COVID-19. Причем, она может быть значительно масштабнее первой и принесет еще большие человеческие жертвы. То безрассудство, с которым отдельные граждане устраивают "майские гуляния", и попустительство со стороны региональных властей, может перечеркнуть неимоверные усилия, которые наша страна предприняла, выстраивая национальную систему противостояния смертельному заболеванию",- цитирует Мокрышеву пресс-служба.