В Петербурге закрыли рынок, где бесплатно раздавали еду

Влада Некрасова

В Санкт-Петербурге закрыт Сенной рынок, где из-за бесплатной раздачи еды на Рамадан собралось около 200 человек. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.





Еду на Сенном рынке раздавали 10 мая. Как уточняет Islamnews, это была благотворительная акция по случаю Рамадана.

«Нуждающиеся мусульмане, положение которых еще более ухудшилось из-за карантина, смогли получить продуктовые наборы. Однако не все из 200 человек, стоявших в очереди, соблюдали социальную дистанцию. Вскоре СМИ сообщили о давке на Сенном рынке. Региональный муфтият открестился от благотворительной акции», — пишет издание.

Полиция задержала предпринимателя, работа которого привела к скоплению людей — 43-летнего неработающего мужчину. В отношении него составили протокол по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

Территорию рынка опечатал Роспотребнадзор. В отношении юридического лица, эксплуатирующего рынок, возбудили дело по части 2 статье 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период действия ограничительных мер»).

О раздаче еды вчера в Петербурге рассказал и блогер Илья Варламов, оказавшийся очевидцем событий. По его словам, «таджики собрались утром в воскресенье огромной толпой, чтобы получить от общины бесплатные продукты».

Варламов рассказал о беседе с одним из мужчин:

«Здесь еду раздают бедным. Хорошее дело. Бедным нечего есть, мы раздаем еду. Это очень хорошее дело, не надо плохо писать. Напиши, что было 3000 человек, а лучше 5000 человек! Не все просто смогли дойти, но если бы дошли, было бы 5000! У нас очень хорошая община, мы помогаем бедным. А то про мусульман только плохое говорят».

Ему не разрешали снимать происходящее и блогер даже пострадал из-за этого. Снимать, сказал один из собравшихся, нельзя, потому что «у нас женщин запрещено снимать». Когда Варламов все-таки делал кадры происходящего, в него что-то кинули.

«Я не понимаю, что происходит, но чувствую сильный удар: в меня кинули чем-то тяжёлым. Люди подбирают фрукты и кидают в нас», — написал блогер.