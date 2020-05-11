В Петербурге закрыли рынок, где бесплатно раздавали еду
В Санкт-Петербурге закрыт Сенной рынок, где из-за бесплатной раздачи еды на Рамадан собралось около 200 человек. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Еду на Сенном рынке раздавали 10 мая. Как уточняет Islamnews, это была благотворительная акция по случаю Рамадана.
Полиция задержала предпринимателя, работа которого привела к скоплению людей — 43-летнего неработающего мужчину. В отношении него составили протокол по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).
Территорию рынка опечатал Роспотребнадзор. В отношении юридического лица, эксплуатирующего рынок, возбудили дело по части 2 статье 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период действия ограничительных мер»).
О раздаче еды вчера в Петербурге рассказал и блогер Илья Варламов, оказавшийся очевидцем событий. По его словам, «таджики собрались утром в воскресенье огромной толпой, чтобы получить от общины бесплатные продукты».
Варламов рассказал о беседе с одним из мужчин:
Ему не разрешали снимать происходящее и блогер даже пострадал из-за этого. Снимать, сказал один из собравшихся, нельзя, потому что «у нас женщин запрещено снимать». Когда Варламов все-таки делал кадры происходящего, в него что-то кинули.