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В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

"Сегодня президент объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в России завершается. Мы подошли к следующему этапу – постепенному смягчению режима ограничений. Но в Подмосковье ограничения по работе экономики будут продлены до следующего понедельника", - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, специалисты, эксперты и областной минздрав - на основании своего профессионального мнения и нагрузки, которую испытывает система здравоохранения - призывают не спешить.


"Как предписывают федеральные методики, прежде чем начинать снимать ограничения, нужно проанализировать три показателя. Первый - коэффициент распространения инфекции, то есть среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. На первом этапе коэффициент не должен превышать 1. В Подмосковье сейчас - 1,2. Благодаря самоизоляции мы вплотную приблизились к планке, но зазор еще остается", - рассказал губернатор.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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