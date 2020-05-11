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В подорожании лимонов увидели признаки картельного сговора

В подорожании лимонов увидели признаки картельного сговораФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена изучить причины подорожания лимонов в российских магазинах в 2,5 раза. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В службе указали, что рост цен на эти цитрусовые был вызван сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями. Тем не менее, антимонопольный орган поручил провести проверки, поскольку «есть основания полагать», что столь значительный рост цен на лимоны может быть следствием картельного сговора.

В ФАС рассказали, что в качестве профилактической работы провели совещание с крупными торговыми сетями. В первой половине мая уже стоит ожидать снижения цен на лимоны.

Также ФАС проводит расследование по признакам картельного соглашения на рынке сахара, а также серию проверок по подозрению в картеле поставщиков и производителей гречневой крупы.

Поводом для увеличения продаж стала появившаяся в интернете информация о том, что имбирь и лимон помогают в борьбе с коронавирусом. Впоследствии она была опровергнута. О кратном росте цен на эти продукты российские торговые сети сообщали еще в начале апреля.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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