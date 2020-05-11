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В российском городе не узнали Гитлера без усов и записали в герои войны

В российском городе не узнали Гитлера без усов и записали в герои войныСкриншот: «ВКонтакте»

В рамках проекта «Имена героев» в Челябинске россиянам показали отредактированный черно-белый снимок фюрера Великогерманского рейха Адольфа Гитлера. SMM-специалисты не узнали его, так как на картинке нацистский лидер изображен без усов, сообщает «Эхо Москвы».

Начальник отдела маркетинга челябинского торгово-развлекательного центра «Космос» Ильдар Ярулин заявил, что ранее фотографию прислали по электронной почте, имя отправителя неизвестно. По его словам, SMM-специалистов, проглядевших фюрера, в наказание за невнимательность лишили премии.

Неизвестный пользователь отправил фотографию Гитлера, представил его как своего деда и добавил: «В 1942 году отправился на фронт, воевал под Курском и под Москвой. В 1945 умер в Висло-Одерской операции». Фотография была выложена в сообществе во «ВКонтакте» с подписью «Пусть город знает своих героев!» в рамках проекта в память о героях Великой Отечественной войны.

Организаторы проекта «Имена героев» принесли извинения остальным подписчикам сообщества. «Признаемся: мы просто не верили, что над этой священной темой у кого-то поднимется рука пошутить и что кто-то пришлет нам историю не про своего предка. Именно по этой причине мы не досмотрели, не допроверили — поверили людям», — написали они в социальной сети.

Уточняется также, что данный проект — это аналог акции «Бессмертного полка». Каждый может отправить фото своего родственника-жителя этого города, участвовавшего в военных действиях 1941-1945 годов.

6 мая сообщалось, что над Красной площадью в Москве пролетят 75 самолетов и вертолетов. Авиационные парады состоятся также в 47 городах и на российских военных базах за рубежом. Акция «Бессмертный полк» пройдет в видеоформате и будет транслироваться по интернету в связи с введенным режимом самоизоляции в связи с активным распространением коронавирусной инфекции.

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По материалам: lenta.ru

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