В Ростовской области нашли мертвой экс-депутата, судимую за контрабанду

Алексей Вольцев

Обнаружена мертвой бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области Наталья Кравченко, которая в июле прошлого года приговорена к трем годам колонии за контрабанду алмазов, но освобожденная по УДО.

«Наталью Кравченко нашли мертвой», — сообщил ТАСС источник.

Он уточнил, что тело бывшего депутата обнаружили в доме, где жила Кравченко.

ИА Newstes напоминает, Первомайский районный суд Ростова-на-Дону установил, что в марте 2016 года Наталья Кравченко приобрела в Дубае 17 ограненных алмазов общей массой свыше 18 каратов на сумму более $ 134 тыс. При попытке ввезти алмазы на территорию России Кравченко была задержана в аэропорту Ростова-на-Дону. Суд назначил ей в июле 2017 года наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Позже она вышла по УДО.