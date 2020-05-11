В Волгоградской области возобновили вакцинацию

Вадим Карасев

В Волгоградской области возобновят проведение плановой вакцинации детей и подростков. Напоминаем, что ранее иммунизация была временно приостановлена в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Сотрудники поликлиник обязаны будут лично информировать родителей о необходимости явиться с ребенком на прививку. Прием будет вестись строго по записи из расчета один человек на 30 минут. При этом администрации поликлиник обязаны обеспечить соблюдение социального дистанцирования и масочного режима. Как сообщается на официальном сайте правительства Волгоградской области, работать все медучреждения будут по рекомендациям .

Вакцинации по Национальному календарю профилактических прививок подлежат дети от рождения до 14 лет. Власти Волгоградской области сообщают, что на сегодняшний день регион обеспечен в полной мере вакцинами против:

полиомиелита;коклюша;столбняка;дифтерии;туберкулеза;кори;краснухи;эпидемического паротита;гемофильной инфекции;пневмококковой инфекции;вирусного гепатита.

На 10 мая 2020 года в Волгоградской области зарегистрировано 1012 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровевших - 294, умерших - 12 человек.