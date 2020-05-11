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В Волгоградской области возобновили вакцинацию

В Волгоградской области возобновили вакцинацию

В Волгоградской области возобновят проведение плановой вакцинации детей и подростков. Напоминаем, что ранее иммунизация была временно приостановлена в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Сотрудники поликлиник обязаны будут лично информировать родителей о необходимости явиться с ребенком на прививку. Прием будет вестись строго по записи из расчета один человек на 30 минут. При этом администрации поликлиник обязаны обеспечить соблюдение социального дистанцирования и масочного режима. Как сообщается на официальном сайте правительства Волгоградской области, работать все медучреждения будут по рекомендациям .

Вакцинации по Национальному календарю профилактических прививок подлежат дети от рождения до 14 лет. Власти Волгоградской области сообщают, что на сегодняшний день регион обеспечен в полной мере вакцинами против:



полиомиелита;



коклюша;



столбняка;



дифтерии;



туберкулеза;



кори;



краснухи;



эпидемического паротита;



гемофильной инфекции;



пневмококковой инфекции;



вирусного гепатита.

На 10 мая 2020 года в Волгоградской области зарегистрировано 1012 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровевших - 294, умерших - 12 человек.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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