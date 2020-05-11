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В ВОЗ объяснили, почему медработники заражаются коронавирусом

В ВОЗ объяснили, почему медработники заражаются коронавирусом
Недостаток средств индивидуальной защиты, долгое время работы и недостаточно строгие меры дезинфекции являются основными причинами заражений COVID-19 среди медицинских работников, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Мы сейчас изучаем количество медработников, которые были инфицированы во всем мире. Существует тревожная статистика, в некоторых странах порядка 10% инфицированных среди медработников", - сказала она на брифинге в Женеве.

По ее словам, исходя из опубликованных исследований и дискуссий со специалистами, эксперты ВОЗ пришли к выводу, что отсутствие и недостаток индивидуальных средств медицинской защиты, долгое время работы с зараженными пациентами, недостаточно строгие меры дезинфекции являются одними из основных причин заражений среди медицинского персонала.


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# В мире
По материалам: ria.ru

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