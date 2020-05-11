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Вильфанд предупредил об "обвале холода" в Европейской России

Вильфанд предупредил об "обвале холода" в Европейской России
Быстрое похолодание на 10 градусов ждет жителей центра европейской России вечером во вторник, а на Урале и в Сибири температуры днем будут до 35 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В начале следующей недели над севером: Скандинавией и Баренцевым морем будет располагаться центр очень глубокого циклона, и ложбина низкого давления будет сориентирована на европейскую территорию. По западной периферии низкого давления перемещаются холодные воздушные массы, а по восточной - теплые. В понедельник и вторник европейская территория будет находиться в восточной периферии, очень теплые воздушные массы будут приходить к нам в понедельник. В понедельник температура около 20 градусов, а во вторник до 25 градусов в центре европейской России", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что "ложбина низкого давления" будет перемещаться к Уралу.

# Россия
По материалам: ria.ru

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