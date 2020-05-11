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Владимир Путин заявил о прекращении периода нерабочих дней

Владимир Путин заявил о прекращении периода нерабочих дней

Сегодня 67-летний президент России Владимир Путин проведет совещание по коронавирусу. Перед его началом он в очередной раз обратился к россиянам. В своей речи Путин рассказал о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, заявил о прекращении периода нерабочих дней, а также объяснил, какие дополнительные меры поддержки населения и экономики страны будут предприняты.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная. Главное для нас — это жизнь, здоровье и безопасность людей,

— отметил президент.

Путин сказал и о поэтапном выходе из карантина. Но когда именно он начнется, не уточнил.

Выход из режима ограничений быстрым не будет. Он потребует значительного времени. Поэтому начиная с 12 мая на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах,

— сказал Путин.


Путин отметил, что по всей стране пока исключаются массовые мероприятия.

Президент также поблагодарил весь медицинский персонал за их "поистине самоотверженную работу".

Понимаем, как им трудно и с каким мужеством и достоинством они исполняют свой профессиональный долг,

— сказал он.

Напомним, что из-за коронавируса глава государства был вынужден отменить ежегодный парад в честь Дня победы на Красной площади и перенести его на неопределенный срок, а также перенес голосование по поправкам в Конституцию.К слову, несколько дней назад все ограничения, введенные из-за коронавируса, продлил мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, жители Москвы и Московской области с завтрашнего дня обязаны будут носить маски и перчатки в общественных местах.

А тем временем сегодня Россия вышла на третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом. На первой строчке по-прежнему находятся Соединенные Штаты, на втором — Испания.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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