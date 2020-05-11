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Заболевшая коронавирусом Мария Ивакова о своем состоянии: «Обоняние возвращается сразу после сна»

Заболевшая коронавирусом Мария Ивакова о своем состоянии: «Обоняние возвращается сразу после сна»
На прошлой неделе стало известно, что актрисе пришлось временно отказаться от участия в популярном проекте из-за подозрительного теста на COVID-19. Позднее выяснилось, что анализ оказался положительным. Мария проходит лечение в домашних условиях под присмотром Никиты Ефремова.

По словам 33-летней Марии Иваковой, ей повезло — ведь она переносит опасный вирус в легкой форме. У актрисы нет температуры и кашля. Кроме того, Ивакова не испытывает проблем с дыхательной системой. Она предпочитает не паниковать и заботится о собственном иммунитете. 

«Чувствую себя хорошо, временами бывает слабость и я ухожу спать (иногда сон достигает по 14 часов в сутки). Обоняние возвращается сразу после сна, а потом опять пропадает. В целом, все это напоминает вялотекущий грипп», — поделилась артистка. 

Мария отмечает, что четко следует всем предписаниям врачей. Поэтому ей пришлось убрать из рациона сахар — по мнению медиков, он лишь способствует выживанию вируса. Также Ивакова принимает магний, цинк, витамины D и С. Через неделю Марию ждет повторное обследование, а также анализ крови и компьютерная томография грудной клетки.

Об актрисе неустанно заботится ее возлюбленный Никита Ефремов, который находится вместе с ней на самоизоляции. «Никита мастерски делает мне уколы, они такие болючие, что во время введения препарата можно услышать мой громкий мат», — добавила звезда.  

Поддерживают Марию и поклонники. Многие уверены, что уже совсем скоро актриса встанет на ноги и вернется на паркет танцевального шоу. «Маша, держитесь, спите, хорошо лечитесь и побыстрее выздоравливайте»; «Машенька, желаю вам крепчайшего здоровья и скорейшего выздоровления!»; «Хорошо, что протекает в легкой форме. Здоровья, улыбок и скорейшего возвращения к котелку жизни», — написали в комментариях неравнодушные.

Напомним, что на проекте «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1» Ивакова работает в дуэте с Евгением Папунаишвили. Пара быстро очаровала зрителей и стала одной из любимых у членов жюри. Мария и Евгений надеются, что им еще удастся наверстать упущенное за период болезни артистки.

Фото: Legion-Media, кадр из шоу «Танцы со звездами»/«Россия 1», Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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