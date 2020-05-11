Замглавы Новороссийска лишилась поста за шашлыки на карантине

Вадим Карасев

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко уволил своего заместителя Екатерину Демченко после ее появления на вечеринке во время строгого режима самоизоляции.

Немногим ранее в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена вечеринка на одной из загородных турбаз недалеко от Абрау-Дюрсо. Среди отдыхающих автор ролика заметил замглавы Новороссийска Екатерину Демченко. Сама чиновница предупредила, что обратится в суд по факту публикации данного ролика.

Однако мэр города Дяченко резко отреагировал на видео с отдыха своего заместителя. Он заявил, что Демченко уволена за поведение, "подрывающее авторитет власти".

Напоминаем, что на Кубани действует режим самоизоляции. Губернатор Краснодарского края продлил ограничительные меры до 23 мая. завтра, 12 мая состоится заседание оперштаба, на котором власти Кубани рассмотрят вопрос возможного ослабления карантинных мер.