Заммэра российского города уволили за видео с шашлыками в режим самоизоляции

Вадим Карасев

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Вице-мэр Новороссийска Екатерина Демченко покинула пост из-за нарушения режима самоизоляции. Об этом написал мэр города Игорь Дьяченко на своей странице в Instagram.

Демченко будет уволена за нарушения действующего на Кубани карантина.

«Новость о неподобающем поведении муниципального служащего, которую сегодня опубликовали некоторые новостные паблики в интернете, не требует никаких комментариев. Решение принципиальное, кардинальное и однозначное: заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост. Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведение подрывающее авторитет власти. Без права на ошибку», — написал глава Новороссийска.

Ранее 11 мая новороссийские журналисты нашли видео с местными чиновниками, которые устроили шашлыки на базе отдыха рядом с Абрау-Дюрсо, нарушив режим самоизоляции. Запись также была опубликована в Telegram-каналe Hue.

Власти Краснодарского края приняли решение продлить режим карантина до 23 мая. По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на Кубани превысило две тысячи. С начала эпидемии 22 человека умерли, 628 излечились. За последние сутки в регионе зафиксировали 98 случаев заражения.

11 мая президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. При этом он подчеркнул, что выход из режимов ограничений быстрым не будет.