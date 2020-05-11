Зеленский о выезде "заробитчан" за рубеж в период пандемии: Рабства в Украине нет

Влада Некрасова

Украина не будет блокировать выезд "заробитчан" за границу при условии предоставления приглашающей страной контракта на работу минимум на три месяца, жилья и медицинского страхования. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 9 мая на брифинге в Закарпатской области."Мы никому ничего не блокируем. Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять. Мы отпускаем граждан на эти работы при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум на три месяца работы", – сказал Зеленский.По его словам, власти должны быть уверены, "что если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу".Среди стран, приславших заявки на организацию спецрейсов для украинских рабочих, – Германия, Италия, Финляндия, Польша."Хотите работать за границей – пожалуйста, рабства в Украине нет", – добавил Зеленский.