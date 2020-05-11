Зеленский выдвинул Путину ультиматум по Донбассу: источник раскрыл детали

Анастасия Иванова

Решение Киева усилить делегацию в минской контактной группе главами профильных комитетов Верховной Рады и заместителями министров призвано сподвигнуть на ответные шаги от Российской Федерации и ОБСЕ. Об этом говорится в статье РБК-Украина «Минская реформа: как команда Зеленского перезагружает переговоры по Донбассу».

Российская власть фактически оказалась перед выбором — если она не сделает ответный шаг, и не пришлет в Минск собственных представителей уровня замминистров или депутатов, как сделала Украина, тогда официальный Киев сможет напирать на то, что именно РФ не хочет добиваться мира на Донбассе.

«Наши немецкие партнеры в лице господина Хайко Мааса (глава МИД Германии. Ред.) прямо обозначили позицию РФ в „Минске“ — сторона международного военного конфликта на территории нашей страны. Поэтому все эти инсинуации России о том, что они „посредник“ где-то там, выглядят просто смешно», — прокомментировал тактический ход Киева собеседник издания.

Он также отметил, что после провала идеи о создании в структуре ТКГ т.н. «Консультативного совета» с привлечением боевиков пункты Минских соглашений, в которых идет речь о согласовании вопросов проведения выборов на Донбассе с представителями ОРДЛО, никуда не исчезли.

Потому на Банковой не отказываются от идеи подключить к работе подгрупп в ТКГ переселенцев с Донбасса. Переселенцы, по задумке Офиса президента, должны будут заменить боевиков в роли «представителей ОРДЛО».

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» бывший генпрокурор Юрий Луценко констатировал, что Путину нужны не Крым и Донбасс, а распад Украины.