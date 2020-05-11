Жертвами коронавируса в Турции стали еще 55 человек

Анастасия Иванова

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,1 тысячи, скончались 55 пациентов, общее число заразившихся превысило 139 тысяч, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Число новых случаев коронавируса в стране достигло минимального уровня с 26 марта.

"Сегодня выявлены 1114 новых случая, всего заразившихся – 139 774. Мы потеряли сегодня 55 пациентов, всего умерших - 3841. Вылечились сегодня 3089 пациентов, всего – 95 780", - написал Коджа в Twitter.

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