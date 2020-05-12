Александр Петров: «С Машей Ароновой мне понравилось целоваться больше всего»

Влада Некрасова

Александр Петров снимался с самыми красивыми актрисами отечественного кино. Но одними из запоминающихся для него стали съемки с Марией Ароновой: их поцелуй на площадке картины «Лед 2» запомнили все зрители.

31-летний Александр Петров очень много снимается: в год выходит минимум два фильма с его участием, и чаще всего они становятся хитами. Так, в 2019-м таковыми стали ленты «Т-34», «Текст» и «Лед 2». В последней Петров сыграл сложную драматическую роль: его персонаж потерял любимую женщину и учится жить заново.

Как оказалось, на съемках фильма «Лед 2» произошло немало интересных моментов. Самому Александру очень запомнился поцелуй с Марией Ароновой. «С Машей Ароновой мне понравилось целоваться больше всего. Я считаю, что это высшее проявление романтики. Если бы на «Золотом Орле» была номинация «Лучший поцелуй», мы бы выигрывали ее каждый год. Просто потому что «переплюнуть» этот поцелуй очень тяжело. Снимать его было — одно удовольствие. Сердце стучало у меня, у Маши», — рассказал Петров.

При этом в реальной жизни Александра и 48-летнюю Марию Аронову связывают только приятельские отношения. А вот сердце актера давно завоевала другая муза — Стася Милославская. Влюбленные не любят обсуждать свой роман. Долгое время им удавалоь скрывать чувства, но потом звезды начали выходить вместе в свет.

«Я вообще считаю, что человек может не говорить о личной жизни, если не хочет. Меня поражают люди, которые пишут эту дичь на своих страничках: «мы хотим официально объявить о разводе» или «мы заявляем об отношениях», — подчеркнул артист.

При этом Александр способен на романтические поступки. Так, недавно он подарил Стасе котенка. Позже актер признался, что они давно планировали завести домашнего любимца и в итоге взяли малыша из приюта для бездомных животных.





Конечно, популярность накладывает определенные обязательства на повседневную жизнь влюбленных. Так, Стася давно привыкла к тому, что к ее избраннику постоянно подходят поклонники ради фотографий и автографов. Сам Петров считает это частью профессии.

Из-за коронавируса Александру пришлось полностью отказаться от съемок, но он старается воспринимать перемены в позитивном ключе. В интервью для шоу «Морозова хочет знать» он рассказал, что благодаря самоизоляции смог отдохнуть и набраться сил после выматывающих многомесячных съемок.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Лед 2»