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Америка Феррера стала мамой во второй раз

Америка Феррера стала мамой во второй раз

Вчера, 10 мая, в День матери, 36-летняя звезда сериала "Дурнушка" (Ugly Betty) Америка Феррера поделилась радостной новостью, что они с 38-летним мужем Райаном Пирсом Уильямсом во второй раз стали родителями: в начале этой недели у супругов родилась дочь.

Актриса опубликовала в инстаграме снимок, на котором показала крохотные ручки новорожденной.


Люсия Марисоль Уильямс родилась 4 мая, чтобы в День матери подарить мне свои поцелуи и объятия. Мама, папа и старший брат просто на седьмом небе от счастья,

— написала она.


Супруг Ферреры тоже поделился радостными эмоциями в своем инстаграме.

Самое восхитительное маленькое создание удостоило нас своим появлением 4 мая. Пожалуйста, познакомьтесь с новым членом нашей семьи — Люсией Марисоль Уильямс. Она родилась как раз ко Дню матери. Все здоровы и счастливы!

— написал он.

Америка также показала, какой baby shower они устроили в преддверии рождения малышки. Он был организован Евой Лонгорией и Эльзой Коллинз. Однако из-за пандемии коронавируса это была не совсем обычная вечеринка. Она была устроена, чтобы помочь семьям мигрантов, страдающим от вспышки COVID-19.

Наш baby shower был отменен из-за коронавируса, но это не помешало нам собрать припасы и другие вещи для семей мигрантов от имени Люсии,

— объяснил Райан.

 


 


 

Супруги, которые женаты почти девять лет, также воспитывают сына Себастиана. В этом месяце ему исполнится два года. Интересно, что оба раза о своей беременности актриса сообщила на Новый год.


Райан Пирс Уильямс и Америка Феррера с сыном Себастианом
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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