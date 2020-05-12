Америка Феррера стала мамой во второй раз

Вадим Карасев

Вчера, 10 мая, в День матери, 36-летняя звезда сериала "Дурнушка" (Ugly Betty) Америка Феррера поделилась радостной новостью, что они с 38-летним мужем Райаном Пирсом Уильямсом во второй раз стали родителями: в начале этой недели у супругов родилась дочь.

Актриса опубликовала в инстаграме снимок, на котором показала крохотные ручки новорожденной.





Люсия Марисоль Уильямс родилась 4 мая, чтобы в День матери подарить мне свои поцелуи и объятия. Мама, папа и старший брат просто на седьмом небе от счастья,

— написала она.





Супруг Ферреры тоже поделился радостными эмоциями в своем инстаграме.

Самое восхитительное маленькое создание удостоило нас своим появлением 4 мая. Пожалуйста, познакомьтесь с новым членом нашей семьи — Люсией Марисоль Уильямс. Она родилась как раз ко Дню матери. Все здоровы и счастливы!

— написал он.

Америка также показала, какой baby shower они устроили в преддверии рождения малышки. Он был организован Евой Лонгорией и Эльзой Коллинз. Однако из-за пандемии коронавируса это была не совсем обычная вечеринка. Она была устроена, чтобы помочь семьям мигрантов, страдающим от вспышки COVID-19.

Наш baby shower был отменен из-за коронавируса, но это не помешало нам собрать припасы и другие вещи для семей мигрантов от имени Люсии,

— объяснил Райан.

Супруги, которые женаты почти девять лет, также воспитывают сына Себастиана. В этом месяце ему исполнится два года. Интересно, что оба раза о своей беременности актриса сообщила на Новый год.





Райан Пирс Уильямс и Америка Феррера с сыном Себастианом