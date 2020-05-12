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Американский ветеран назвал ошибкой преуменьшение роли СССР во Второй мировой

Американский ветеран назвал ошибкой преуменьшение роли СССР во Второй мировойФото: Олег Кнорринг / РИА Новости

Ветеран из США Фрэнк Кон заявил, что Белый дом совершает грубую ошибку, исключая СССР из списка стран, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне. Его словам приводит РИА Новости.

Таким образом Кон прокомментировал опубликованное Белым домом поздравительное сообщение, в котором было сказано, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания «одержали победу над нацистами», и при этом не упомянули СССР. Ветеран заявил, что эту ошибку необходимо исправить. «Требовать ее исправления должны соответствующие власти. Историю нельзя так переписывать», — добавил он.

По словам Кона, если упоминается Великобритания, то нужно сказать и о вкладе России. Он пояснил, что британская сторона была в проигрышной позиции на западном фронте до победы СССР под Сталинградом. В связи с этим нет сомнений в том, кто внес вклад в успешный исход, отметил ветеран. Он также напомнил о роли СССР в высадке в Нормандии.

9 мая Белый дом опубликовал поздравительное сообщение, в котором было сказано, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания «одержали победу над нацистами», при этом СССР не упомянули. Пост вызвал возмущение у пользователей сети и МИД России, а также в Совете Федерации. Бывший министр внутренних дел ФРГ, член Свободной демократической партии Герхарт Баум напомнил, что советские войска освободили Берлин и Германию от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом нельзя забывать.

В США, Великобритании и большинстве стран Западной Европы завершение Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая — в день капитуляции Германии — и называется Днем Победы в Европе. В России День Победы из-за разницы часовых поясов празднуется 9 мая.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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