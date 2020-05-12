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Анджелина Джоли посвятила эссе своей покойной матери Маршелин Бертран: "Ее смерть меня изменила"

Анджелина Джоли посвятила эссе своей покойной матери Маршелин Бертран: "Ее смерть меня изменила"

В преддверии Дня матери, который во многих странах мира отмечался 10 мая, 44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли написала очень эмоциональную статью для The New York Times, которую посвятила своей маме Маршелин Бертран, скончавшейся в 2007 году в возрасте 56 лет от рака яичников.

Джоли, которой тогда было 30 лет, пишет о том, что смерть матери ее сильно изменила.

Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что ее смерть сильно изменила меня. Это произошло не быстро, но это изменило меня изнутри. Потерять материнскую любовь и теплые, нежные объятия — все равно что сорвать с себя защитное одеяло,

— делится Анджелина.


Мама Анджелины Джоли Маршелин Бертран

Она рассказала о том, как разрыв матери с ее отцом Джоном Войтом повлиял на актерскую карьеру Маршелин и заставил ее сосредоточиться на материнстве.

Когда у моего отца случился роман, это изменило ее жизнь. Это разрушило ее мечту о семейной жизни. Но ей все равно нравилось быть матерью. Ее мечты о том, чтобы стать актрисой, исчезли, когда она поняла, что в 26 лет воспитывает двоих детей от знаменитого бывшего, бросившего тень на ее жизнь. После ее смерти я нашла видео, где она снимается в короткометражном фильме. Она была хороша. Для нее это было вполне по силам,

— написала звезда.


Анджелина Джоли с отцом Джоном Войтом

Через несколько лет после смерти матери Джоли сделала на правой руке маленькую татуировку в виде буквы W — это отсылка к песне Rolling Stones Winter, которую Бертран пела ей в детстве. Анджелина сказала, что, несмотря на то что татуировка с годами поблекла, она помогла ей в период ее "собственной потери".Как только буква W исчезла с моей руки, так же исчезло и это чувство защиты. В жизни было много поворотов. У меня была своя потеря, и я видела, что моя жизнь пошла в другом направлении. И это было больнее, чем я могла предположить,

— призналась актриса.


Родители Анджелины Джоли Маршелин Бертран и Джон ВойтРодители Джоли развелись, когда актрисе был год. Она долгое время не общалась с отцом, так как не могла простить его измены матери. Попытка наладить с ним отношения в начале 2000-х оказалась неудачной — после этого актриса даже отказалась от его фамилии.
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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