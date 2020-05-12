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Банкам запретят злоупотреблять блокировкой счетов

Банкам запретят злоупотреблять блокировкой счетов
Внести изменения в «антиотмывочный закон» депутаты собираются в мае

Основания, по которым финансово-кредитные учреждения имеют право блокировать счета и переводы клиентов, подозреваемых в отмывании доходов, полученных преступным путём или финансировании терроризма, будут сформулированы более четко. Как стало известно «Парламентской газете», в  Госдуму поступил соответствующий правительственный законопроект, рассмотреть документ в первом чтении депутаты планируют уже в мае. О том, каких законодательных новшеств следует ожидать, рассказал  председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

- Анатолий Геннадьевич,  какие конкретно положения федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сегодня необходимо скорректировать?

- В первую очередь в соответствии с правительственным законопроектом надо проанализировать, насколько состоятелен пункт 11 статьи 7 закона. В нем содержится требование предоставлять необходимые документы при проведении банковской операции с тем, чтобы фиксировать информацию в соответствии с требованиями закона. Также этот пункт предусматривает возможность квалифицировать банковскую операцию как сомнительную, если по правилам внутреннего контроля банка у его работников возникают подозрения, что эта операция имеет целью легализовать доходы, полученные преступным путем или финансировать терроризм. В банках нередко, учитывая жёсткие требования Центробанка в борьбе с сомнительными операциями, перестраховывались, блокируя на основе этой статьи и своих внутренних правил платежи и отказывая в открытии депозитов или расчетных счетов.

- Как исправить ситуацию в целом?

- Мы уже приняли ряд решений, позволяющих предпринимателям, скажем так, реабилитироваться. Банк России создал специальную Комиссию по рассмотрению обращений граждан и бизнеса, касающихся приостановки операций и тому подобное. И многие клиенты банков, благодаря этому, смогли  возобновить проведение финансовых операций. Правительство предложило пойти дальше. Намечено определить исчерпывающий перечень способов получать информацию банками и другими организациями, чтобы идентифицировать клиентов и бенефициаров банковских операций. Если достоверно не удается провести идентификацию, то банк обязан отказать клиенту в обслуживании. Будет введена персональная ответственность за отказ в обслуживании — отказное решение будет принимать только руководитель кредитно-финансовой организации.

- Очень часто банки не объясняют клиентам причины, по которым блокируют счета или не предоставляют  банковское обслуживание, предлагая обращаться в суды.

- На этот случай вводится отдельная поправка, согласно которой банк или другая расчетная организация обязана в течение пяти рабочих дней сообщить клиенту информацию о времени и причинах отказа в банковском обслуживании или блокировке расчетного счета. Кстати, по операциям, связанными с блокировками карточных счетов, мы уже приняли соответствующий закон.

- Нередко, судя по судебным разбирательствам между банками и клиентами на предмет замораживания счетов, кредитные организации ссылаются на некую информацию, полученную от Центробанка, которая свидетельствует о неблагонадежности клиента.

- Росфинмониторинг, уполномоченный орган исполнительной власти по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и ЦБ  регулярно обмениваются информацией о подозрительных операциях. Эти данные собираются по разным каналам, в том числе и через отчеты кредитных и приравненных к ним учреждений по всей стране. А регулятор передает такую информацию банкам, которые на её основе принимают запретительные или блокирующие решения. Теперь этот порядок правительство предлагает изменить: информация, полученная от Центрального банка Российской Федерации не может использоваться  в качестве единственного основания при определении степени  риска совершения клиентом операций с целью легализовать доходы, полученные преступным путем, или финансировать терроризм. Необходимы дополнительные и веские основания.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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