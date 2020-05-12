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Банки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому

Банки захотели выдавать кредиты россиянам по-новомуФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российские банки захотели выдавать кредиты по-новому. В период пандемии многие банки могут ввести ограничения на короткие потребительские займы без залога, так как не могут проверить платежеспособность клиента. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

Пока подобные ограничения ввел только Кредит Европа банк. Кредитное учреждение приостановило выдачу кредитов наличными «в связи с низкой востребованностью в текущей ситуации». Однако специалисты полагают, что ограничения могут ввести и другие банки. Они поясняют, что кредитным организациям в период пандемии невыгодно тратить больше сил на более глубокую проверку заемщика для относительно небольших кредитов в условиях коронавируса — издержки в некоторых случаях окажутся выше, чем процентный доход по займам.

Специалисты полагают, что изменения не коснутся займов под залог. Так, клиентам банков уже предлагают вместо беззалоговых потребкредитов, на которые они подавали заявки, взять кредиты под залог.

Ранее сообщалось, что российские банки начали отменять выплату кешбэка клиентам за покупки в интернете из-за временных правил Центробанка о снижении комиссии за эквайринг. В кредитных организациях заверили, что мера временная и является попыткой снижения убытков.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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