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Белый дом: насколько нам известно, Путин чувствует себя отлично

Белый дом: насколько нам известно, Путин чувствует себя отлично
Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен в связи с госпитализацией пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова заявил, что, по его информации, российский президент Владимир Путин чувствует себя отлично.

"Это жесткий вирус, люди заболевали даже в Белом доме... и мировые лидеры, такие как (премьер-министр Великобритании) Борис Джонсон, который слег с COVID-19 — еще один (заболевший) мировой лидер. Так что за этим каждому нужно следить внимательно, но у нас нет никакой информации, кроме того, что у президента Путина все отлично", - сказал О'Брайен журналистам президентского пула Трампа.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп разговаривал с Путиным на прошлой неделе, и Путин был "в прекрасном настроении и добром здравии". "У нас нет причин подозревать обратное", - заключил О'Брайен.


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# Россия
По материалам: ria.ru

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