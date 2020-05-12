Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива

Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива
Оптовые цены на бензин и дизельное топливо стабильно повышаются. Одна из причин — снижение обязательных объемов продажи нефтепродуктов на бирже. Аналитики предупреждают: к июню в стране может возникнуть дефицит, и горючее резко подорожает.

Все на экспорт

Согласно совместному приказу Министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы, с 1 мая до 30 июня нефтяники обязаны реализовывать на бирже пять процентов производимого бензина (раньше было десять) и три процента дизельного топлива (было шесть).


Главная цель послабления — дать компаниям отрасли возможность вывозить больше за границу, поскольку спрос на внутреннем рынке из-за карантина сильно упал. Переизбыток предложения обвалил оптовые цены, в результате нефтяникам пришлось продавать бензин на бирже дешевле себестоимости. По оценкам компании "Аналитика товарных рынков", в середине апреля каждая тонна топлива, реализованная на бирже, приносила производителям более двух тысяч рублей убытка.


Нефтяники попросили правительство пересмотреть правила расчета демпферных платежей. Напомним, демпферный механизм запустили в 2018 году для регулирования экспорта топлива и стабилизации внутренних цен на бензин.

Схема проста: если топливо за границей стоит дороже, чем на внутреннем рынке, государство компенсирует нефтяникам разницу, чтобы те не поднимали цены на заправках в стране до "мирового уровня". Но если наоборот — уже нефтяники обязаны перечислять деньги в бюджет. Поэтому бензин на АЗС и не дешевеет.

Проблема в том, что демпферные платежи рассчитывают на основе условной цены, установленной правительством. В этом году — 53,6 тысячи рублей за тонну, что на треть больше сегодняшних биржевых котировок. Соответственно, завышенными оказываются и сами платежи.

Производители предлагали сделать демпферный механизм более справедливым, привязав его к биржевым ценам. Однако правительство решило, что в кризисные времена важнее спасать бюджет, чем нефтянку.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива
Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива
Российские фотографы помогут борющимся с коронавирусом врачам
Российские фотографы помогут борющимся с коронавирусом врачам
На Сахалине и Курилах начался поэтапный выход из режима самоизоляции
На Сахалине и Курилах начался поэтапный выход из режима самоизоляции
Губернатор Приморья продлил ограничительные меры из-за «сложной обстановки»
Губернатор Приморья продлил ограничительные меры из-за «сложной
Подсчитано число экономящих на еде россиян
Подсчитано число экономящих на еде россиян
Путин заявил, что с 12 мая нерабочие дни завершаются
Путин заявил, что с 12 мая нерабочие дни завершаются
Кармическая ошибка: как понять, что вы живете не своей жизнью
Кармическая ошибка: как понять, что вы живете не своей жизнью
В Германии число случаев заражения коронавирусом превысило 170 тысяч
В Германии число случаев заражения коронавирусом превысило 170 тысяч
В США требуют новых санкций против России: события ночи 12 мая — EADaily
В США требуют новых санкций против России: события ночи 12 мая —
Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето
Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето
Любовь Успенская призналась, что узнает о молодежи благодаря «ДОМу-2»
Любовь Успенская призналась, что узнает о молодежи благодаря «ДОМу-2»
Девушка сняла на видео реакцию на «секс» начальника с секретаршей и была уволена
Девушка сняла на видео реакцию на «секс» начальника с секретаршей и

Топ на сегодня

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за ограничений на производство
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах Саакашвили
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии

Еще по теме

Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин
Оптовые цены на бензин в России с 26 по 30 сентября в основном снизились
В России с 5 по 9 сентября оптовые цены на бензин снизились
Бензин в России начал дешеветь