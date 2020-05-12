Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива

Влада Некрасова

Все на экспорт

Оптовые цены на бензин и дизельное топливо стабильно повышаются. Одна из причин — снижение обязательных объемов продажи нефтепродуктов на бирже. Аналитики предупреждают: к июню в стране может возникнуть дефицит, и горючее резко подорожает.

Согласно совместному приказу Министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы, с 1 мая до 30 июня нефтяники обязаны реализовывать на бирже пять процентов производимого бензина (раньше было десять) и три процента дизельного топлива (было шесть).

Главная цель послабления — дать компаниям отрасли возможность вывозить больше за границу, поскольку спрос на внутреннем рынке из-за карантина сильно упал. Переизбыток предложения обвалил оптовые цены, в результате нефтяникам пришлось продавать бензин на бирже дешевле себестоимости. По оценкам компании "Аналитика товарных рынков", в середине апреля каждая тонна топлива, реализованная на бирже, приносила производителям более двух тысяч рублей убытка.

Нефтяники попросили правительство пересмотреть правила расчета демпферных платежей. Напомним, демпферный механизм запустили в 2018 году для регулирования экспорта топлива и стабилизации внутренних цен на бензин.

Схема проста: если топливо за границей стоит дороже, чем на внутреннем рынке, государство компенсирует нефтяникам разницу, чтобы те не поднимали цены на заправках в стране до "мирового уровня". Но если наоборот — уже нефтяники обязаны перечислять деньги в бюджет. Поэтому бензин на АЗС и не дешевеет.

Проблема в том, что демпферные платежи рассчитывают на основе условной цены, установленной правительством. В этом году — 53,6 тысячи рублей за тонну, что на треть больше сегодняшних биржевых котировок. Соответственно, завышенными оказываются и сами платежи.

Производители предлагали сделать демпферный механизм более справедливым, привязав его к биржевым ценам. Однако правительство решило, что в кризисные времена важнее спасать бюджет, чем нефтянку.